Dopo la sospensione comminata lo scorso 13 novembre, il giorno dopo la gara di qualificazione al Mondiale contro il Senegal, la Federcalcio del Sudafrica ha deciso di esonerare il ct Shakes Mashaba. Ecco la motivazione di questo provvedimento: "L’allenatore è stato giudicato colpevole per le tre accuse mosse contro di lui: il suo comportamento è stato ampiamente sconveniente; da parte sua ci sono state insubordinazione e cattiva condotta professionale; è stata violata la politica della SAFA in fatto di comunicazione". Mashaba avrebbe avuto un comportamento irriguardoso verso il presidente federale e alcuni dirigenti.





@BafanaBafana coach Shakes Mashaba has been released with immediate effect after being found guilty of misconduct @SAFA_net @DChimhavi