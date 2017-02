In occasione dei suoi 50 anni, Ciro Ferrara è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ed ha parlato del passato e del presente della Juventus, a cominciare dalla sua avventura da allenatore sulla panchina bianconero: «Purtroppo non andò benissimo. Una serie di coincidenze mi catapultò sulla panchina della prima squadra e per me che fino ad allora ero stato abituato ad allenare soltanto le giovanili non fu affatto semplice, anche perché quella Juve non viveva il suo momento migliore». Passando al presente, Ferrara ha parlato della sua stima nei confronti di Allegri e di una suggestione particolare: «Apprezzo il lavoro di Allegri e si vede la sua mano nell'evoluzione della squadra. Questa Juve mi ricorda molto quella in cui giocavo io del '96 insieme a Vialli, Del Piero e Ravanelli oppure l'Inter di Mourinho, con Eto'o che rientrava in fase difensiva come fa Mandzukic oggi. Non fu un caso che entrambe quelle squadre vinsero la Champions League...».