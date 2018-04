Un summit di mercato al Melià , nell'immediata vigilia di Inter-Juventus . Ieri - come riporta La Gazzetta dello Sport - il direttore sportivo del Barcellona Ariedo Braida ha fatto visita allo stato maggiore bianconero. I suoi rapporti con Beppe Marotta, come si sa, sono più che cordiali. Tra gli argomenti toccato nella chiacchierata, ha fatto certamente la sua comparsa Lucas Digne . L'esterno sinistro ex Roma è ai margini in blaugrana ed è destinato a partire in estate, nonostante una clausola inavvicinabile da 100 milioni . Con grande buon senso, il Barcellona sa di dover ragionare su ben altre cifre e quindi ha proposto il francese alla Juve per una cifra ragionevole tra i 16 e i 17 milioni di euro. Nelle ultime ore, l'opzione - fa sapere la Gazzetta - starebbe prendendo sempre più quota in casa Juve, anche perché ci sarebbe pure la possibilità di un prestito con diritto di riscatto.



Nella stagione in corso Digne ha collezionato appena 11 presenze in Liga (19 totali) chiuso sulla corsia mancina da Jordi Alba,