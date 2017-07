Il futuro della Fiorentina continua a tenere banco, diviso tra un mercato che sta privando il neo-allenatore viola di una serie di calciatori di primissimo livello, da Borja Valero a Kalinic passando per Bernardeschi, e un assetto societario sempre più incerto. La "minaccia" della famiglia Della Valle di vendere il club, in risposta alla contestazione sempre più forte dei tifosi, è stata raccolta da Alessio Sundas, agente Fifa e manager della Sport Man, che ha parlato all'Ansa di un'offerta già presentata per conto di tre importanti soggetti italiani per l'acquisto del pacchetto di maggioranza della Fiorentina.



"Davanti al silenzio della famiglia Della Valle sulla proposta di acquisto della Fiorentina da parte di tre grandi operatori economici italiani abbiamo deciso di giocare a carte scoperte. Sul tavolo ci sono 100 milioni di euro che la cordata, organizzata dal sottoscritto come intermediario, è pronta a versare ai proprietari del club viola una volta raggiunto l'accordo per la cessione del pacchetto di maggioranza della società. Siamo perplessi dalla mancanza di risposte della famiglia Della Valle. Non vorremmo acquistare una scatola vuota da una società che appare in evidente difficoltà e non riesce a frenare l'emorragia di talenti".