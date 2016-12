L'allenatore del Sunderland, David Moyes, ha parlato del futuro di Jermaine Defoe: "Defoe non ha prezzo. Non possiamo fissare una cifra per la sua partenza perchè è cruciale per restare in Premier. Ha segnato otto gol e se ne segnerà altrettanti o dieci, avremo chances di restare nella massima divisione".