Joleon Lescott ha parlato, stando a quanto riportato da Sky Sports, della sua nuova avventura al Sunderland: ''Mi sento al settimo cielo, avevo parlato con l'allenatore la settimana scorsa e mi aveva detto che erano interessati. Io ho dato il mio benestare, ovviamente. Tutti i giocatori vogliono giocare in Premier e io non faccio eccezione. Giovedì mi hanno chiesto come stavo; io mi stavo allenando con il Manchester City e i citizens hanno dato le informazioni necessarie al Sunderland, che alla fine venerdì mi ha chiamato per darmi la conferma''.