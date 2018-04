Suning Sport ha effettuato un finanziamento per la crescita sportiva dell’azienda. Come scrive Sina Financial, attraverso operazioni commerciali e di produttività, Suning Sport ha stanziato un finanziamento da 300 milioni di dollari. La manovra è assimilabile a quella che intraprese la stessa Inter con il bond da 300 milioni.



Questa cifra verrà utilizzata per l’acquisizione di copyright, marketing e aspetti riguardanti la futura produzione. Investimento che è stato sottoscritto dalla Yunfeng Financial Group di Jack Ma. Notizia importante anche in chiave Inter.