L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Luciano Spalletti e spiega come dal suo arrivo ad Appiano Gentile il tecnico toscano abbia attuato strategie che hanno portato oggi l'Inter a essere nuovamente una squadra temuta in Serie A. L'ex giallorosso attira su di sé tutte le pressioni, così facendo allegerisce il gruppo proprio come ai tempi seppe fare José Mourinho. Regole rigide all'interno dello spogliatoio spingono tutti a rendere al massimo, ma tutto questo quanto potrà durare? La rosa è evidentemente incompleta e Suning a gennaio dovrà intervenire in soccorso di Spalletti con acquisti utili alla causa. Sarebbe imperdobabile - scrive la "rosea" - perdere questo jolly.