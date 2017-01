Inter sempre più italiana. Stefano Pioli ha introdotto la regola che impone a tutti i giocatori nerazzurri di parlare italiano, in allenamento e in partita. Intanto i cinesi di Suning cercano altri giovani talenti italiani: dopo l'arrivo di Gagliardini dall'Atalanta, nel mirino per il prossimo mercato estivo ci sono Verratti (PSG) e Bernardeschi (Fiorentina) o Berardi (Sassuolo). Questa sera a San Siro arriva il Pescara, un appuntamento da non fallire per presentarsi bene alle sfide di settimana prossima con la Lazio martedì in coppa Italia e domenica allo Juventus Stadium in campionato. Se oggi l'Inter batte il Pescara, Suning riconoscerà un premio in denaro alla squadra, come promesso durante la visita a Nanchino di Ausilio e Pioli tra Natale e Capodanno in caso di poker di successi nelle quattro giornate di campionato a gennaio.