si terrà a Reggio Emilia un nuovo corso per aspiranti osservatori di calcio (I livello) della durata di due giorni cone vogliono apprendere le regole di base per esercitare la libera attività dell’osservatore di calcio.. A tale scopo nella giornata della domenica, a fine corso, saranno effettuati colloqui individuali con tutti i partecipanti con l’assegnazione – per chi vorrà aderire – di compiti specifici al fine di svolgere al meglio l’attività di scouting nell’area geografica di competenza.e (le cui mansioni saranno spiegate al corso):Per tutti gli iscritti sarà stilata una personale scheda professionale. E’ richiesta una foto in formato tessera da portare in occasione del corso.dedicato non solo alle spiegazioni teoriche, ma anche alle esercitazioni pratiche attraverso l’analisi-video di calciatori da “scoprire”.– sveleranno alcuni trucchi del mestiere (es. come si redige una scheda tecnica, quali sono i parametri per valutare le potenzialità di un giovane calciatore, con particolare attenzione ai c.d. tempi di gioco) e, anche, quali tipologie di accordi contrattuali si possono sottoscrivere con le società di calcio o con i procuratori sportivi. Questi ultimi, infatti, sono sempre più interessati ad avvalersi delle preziose segnalazioni dei cacciatori di talenti.Sarà presentato e reso disponibile per tutti i partecipanti un nuovo libro sull’osservazione dei calciatori, dal titolodi(MURSIA) con le interviste a 20 addetti ai lavori!(uno dei 20 addetti ai lavori intervistati nel libro “I segreti dell’osservatore di calcio”), dopo aver mosso i primi passi nel calcio come allenatore nelle giovanili del Vicenza per 8 anni, approda al Chievo Verona prima come allenatore della Primavera e poi come Responsabile del Settore giovanile. Dopo la lunga e gratificante militanza in quel di Chievo, nel 2014 è stato ingaggiato dall’Atalanta per ricoprire sempre il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile, con un contratto blindatissimo fino al 2021. Perché avere in una società di calcio un dirigente come il Direttore Costanzi è una garanzia, di serietà, di professionalità e ottimizzazione dei risultati. Il calcio italiano deve essere onorato di avere tra i suoi rappresentanti una figura professionale di così alto prestigio.(personalizzata).saranno per di più offerti contenuti giuridico-calcistici relativi alle norme della FIGC sui tesseramenti e sugli svincoli dei giovani calciatori con gli interventi dell’Avv. Jean-Christophe Cataliotti.Non sono richiesti titoli di studio particolari per partecipare né ci sono limiti di età.