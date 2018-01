Il momento d'oro di Ciro Immobile prosegue senza sosta. L'attaccante della Lazio con i 4 gol segnati alla Spal si è riportato in vetta alla classifica dei cannonieri della Serie A con 20 gol e spinge anche nella classifica per la Scarpa d'oro.



La sosta servirà a ricaricare le energie per un proseguo di stagione che vede la Lazio impegnata ancora su tre fronti e il bomber della Lazio ha scelto le Maldive come luogo incantato per trascorrere le ferie. Accanto a lui, come sempre, la splendida moglie Jessica che su instagram ha mostrato ancora una volta un fisico incantevole. Eccola alle Maldive e nella nostra gallery.