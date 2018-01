Venti reti in 18 gare di Serie A. Aggiungendo Supercoppa, Coppa Italia ed Europa League si rischia di perdere il conto: 26 in 23 partite. Al netto dei minuti persi per le sostituzioni, un’esultanza ogni 77 minuti. È il senso di Immobile per il gol, devastante in positivo per la Lazio ma allo stesso tempo portatore di malinconia: un attaccante del genere (in quei giorni in versione spuntata) non è bastato a Ventura per superare la Svezia. Sale su una ferita ancora fresca.



TOP D'EUROPA - Il poker realizzato al Benevento va a replicare l’ultima prodezza del genere, guarda caso sempre tinta di biancoceleste: a febbraio 2017 fu Marco Parolo a infilare quattro volte il Pescara. Un lampo occasionale, mentre oggi parliamo di un fascio di luce continuo e abbagliante. Nei cinque principali campionati europei nessuno ha fatto meglio di Immobile. È fresco il sorpasso a Edinson Cavani (19 in Ligue1), lo stellare Harry Kane è appena dietro a 18 centri, Messi e Lewandowski sono negli specchietti a quota 15. Livelli di eccellenza assoluta, che supera i confini del nostro campionato. Arrivato nell’estate 2016 dal Siviglia, dopo il prestito al Torino, Immobile fa registrare un dato complessivo impressionante a cavallo delle due stagioni: 52 gol in 65 partite al centro dell’attacco di Simone Inzaghi.



DA CHAMPIONS - Non è realistico oggi immaginare una valutazione di mercato per l’attaccante di Torre Annunziata, che Lotito – per ora – si tiene strettissimo. Allo stesso modo, è difficile immaginare Immobile fuori dalla prossima Champions League. Ecco perché la Lazio non può fallire il quarto posto, per non tremare in estate. A proposito della bella stagione: ai Mondiali il titolo sarebbe stato facile: Ciro d’Italia. Troppo facile, al punto da non essere vero.



