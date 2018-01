Primo trofeo stagionale per la categoria Primavera. L'Inter campione d'Italia in carica e la Roma vincitrice dell'ultima Coppa Italia Primavera si sfidano a San Siro per conquistare la Supercoppa Primavera TIM.



In attesa dello scontro diretto delle due prime squadre al rientro dalla sosta, l'Inter di Stefano Vecchi e la Roma di Alberto De Rossi daranno vita all'ennesimo confronto fra due delle formazioni più vincenti degli ultimi anni. Non ci saranno per l'Inter nè Andrea Pinamonti nè lo squalificato Nicolò Zaniolo, due delle stelle della squadra. Per la Roma a rischio Masangu che da dicembre ha lasciato il posto a Sdaigui per infortunio.



Occhi puntati quindi su Odgaard e Rover, punti di forza dell'attacco nerazzurro e su Riccardi e Bouah faro del centrocampo ed esterno di spinta dei giallorossi. Calcio d'inizio alle 14.30



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Inter (4-3-1-2): Pissardo; Vallietti, Bettella, Lombardoni, Sala; Rada, Brignoli, Danso; Emmers; Colidio, Odgaard.

Roma (4-3-3): Romagnoli; Bouah, Cargnelutti, Ciavattini, Valeau; Riccardi, Marcucci, Sdaigui; Meadows, Celar, Antonucci.



Inter Primavera - Roma Primavera LIVE alle 14.30