C'è stato un forte interessamento anche per Petagna da parte della Juve in queste settimane. Lo riporta Gianlucadimarzio.com che sottolinea come i bianconeri fossero assolutamente determinati ad inserire anche il centravanti nel proprio roster di giovani italiani da tenere sotto controllo, salvo scontrarsi con la volontà del club bergamasco di dichiarare per ora incedibile l'ex Milan. Su Petagna ci sarebbero anche Monaco e Inter.