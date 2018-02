La telenovela relativa a Tino-Sven Susic aveva incuriosito molti tifosi dell’Inter, l’ex Hajduk Spalato è stato molto vicino al nerazzurro ma la società di corso Vittorio Emanuele, proprio come spiega il classe ’92 a SportSport.ba, ha scelto di virare su altri obiettivi.



“Era praticamente quasi tutto fatto. Fondamentalmente dovevo solo arrivare in Italia per risolvere alcuni dettagli e firmare il contratto, ma poi improvvisamente tutto è saltato. Al posto mio hanno preso Marcelo Brozović dalla Dinamo. Questo fa capire quanto Zdravko Mamic (ex presidente della Dinamo, ndr) sia forte ed influente nel mondo del calcio. Ovviamente hanno deciso quelle buone relazioni: non importa, la vita va avanti”.