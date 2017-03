Suso, esterno offensivo del Milan, parla dall'evento Amici dei Bambini a Milano al nostro inviato Pasquale Guarro:"Sono molto contento, è una cosa molto bella essere d'esempio per i bambini. La gara con il Chievo? A San Siro dobbiamo sempre fare tre punti, dobbiamo vincere e sabato contro il Chievo bisogna vincere. Il gol in casa? Per me è lo stadio più bello dove segnare, ma l'importante, ripeto, è vincere. Ritardo closing? Ti dico la verità? Noi siamo calmi, dentro lo spogliatoio non se ne parla, noi non possiamo farci niente. Penso che Berlusconi sa quello che deve fare. Dopo tanti mesi non sappiamo cosa sia successo. Rinnovo? Stiamo solo aspettando, sanno dove cercarmi. Non c'è alcun problema. Non ho avuto nessun contatto con membri della nuova società".





"Corsa all'Europa? Inter, Lazio e Atalanta non perdono mai, dobbiamo vincere sempre. Montella? Gli piace tanto giocare la palla".