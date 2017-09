In un'intervista al Fatto Quotidiano, Suso, attaccante del Milan classe 1993, parla delle sue abitudini e di quelle degli italiani: "Sono uno che non esce quasi mai di casa. Non vado alle feste, se vado al cinema è per fare contenta la mia fidanzata. La cosa che amo di più è starmene a casa, guardare la tv e portare a spasso i miei cani. Comunque c’è una cosa che, di voi italiani, capisco poco. La fissazione per il fantacalcio. Se mi fermate, è per dirmi: 'Ehi, ti ho comprato al fantacalcio, devi segnarmi!'. Non vi importa se una squadra vinca o perda: vi importa che io segni. E non lo fate neanche per soldi. Siete un po’ strani, eh".