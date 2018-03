Dopo la semifinale con la Lazio si è parlato del litigio tra Milinkovic-Savic e Suso. Sul web gira un video in cui il centrocampista biancoceleste (forse) sputa allo spagnolo dopo averlo preso in giro: "Non mi sono accorto di nulla - ha dichiarato Suso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - Me lo aveva detto Donnarumma, ma pensavo non fosse vero. Poi mia mamma mi ha mandato la notizia. Lo sputo? Sono cose che non si devono fare mai. Io non le faccio mai, ma ognuno è diverso. E comunque in finale ci siamo noi, lui no...".