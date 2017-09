Ivan Perisic e Suso sono sicuramente due giocatori differenti sia dal punto di vista delle qualità tecniche che della personalità. Sicuro di sè ed esplosivo il primo, elegante e tecnico il secondo. Eppure l'estate 2017 dei due attaccanti di Inter e Milan ha avuto tanti punti in comune a partire dai possibili addi fino alla possibilità sempre più concreta di un ricco rinnovo con i due club.



CESSIONE MANCATA - Per entrambi, infatti, ad inizio mercato si era aperta la porta per un possibile addio. Da un lato il croato dell'Inter era tentato dal Manchester United che gli aveva proposto un contratto irrinunciabile, ma che non ha mai portato ai dirigenti nerazzurri un'offerta soddisfacente. Dall'altro Roma, Atletico Madrid e non solo, hanno provato ad inserirsi in un vuoto lasciato da Fassone e Mirabelli sul rinnovo voluto, ma mai realmente proposto a Suso.



LA CONFERMA DEGLI ALLENATORI - I rumors si sono susseguiti nel corso dei giorni, così come i contatti con i rispettivi agenti. Eppure nel corso dell'estate qualcosa è cambiato. Fondamentali sono stati i lavori dei due allenatori, Luciano Spalletti e Vincenzo Montella che li hanno rivalutati, coccolati, tolti dal mercato e convinti della loro centralità nel progetto tecnico-tattico delle due squadre milanesi.



ORA I RINNOVI - E così da una probabile cessione si è arrivati alla sempre più concreta possibilità di un rinnovo che blinderebbe entrambi. Il Milan ha avviato i contatti con gli agenti di Suso ed è pronto ad offrire circa 3 milioni di euro (bonus compresi) allo spangolo che vedrà superato anche l'accordo già raggiunto con la vecchia proprietà e poi sfumato. Per Perisic, invece, l'Inter ha pronto un prolungamento fino al 2021 con aumento di ingaggio fino a 5,5 milioni di euro bonus compresi e inserimento di una clausola rescissoria da 70 milioni. Il giusto riconocimento per la centralità dei due giocatori negli equilibri dei due club. Suso e Perisic, l'estate in fotocopia continua.