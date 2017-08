Giorno di relax per i giocatori del Milan prima di tornare a Milanello ad allenarsi per preparare i prossimi impegni., rientrato in campo dal 1’ contro il Craiova, ha scelto di vivere qualche ora a Portofino. Lo spagnolo ha condiviso una foto su Instagram in compagnia di amici: meritato relax dopo una prestazione più che positiva in Europa League., Suso ha saltato la tournée in Cina e le prime amichevoli estive dei rossoneri per svolgere un programma personalizzato a Milanello, ma ora è a tutti gli effetti recuperato. E aspetta il rinnovo contrattuale, ora che ha ufficialmente cambiato agente.- Il numero 8 rossonero, dopo una sola settimana di allenamenti col gruppo,e ha dimostrato subito una buona condizione fisica. L’intesa con Andrea Conti può crescere ulteriormente, ma già col Craiova i due hanno dimostrato un ottimo feeling. Diverse le sovrapposizioni dell’ex Atalanta sulla corsia premiate dallo spagnolo, che col suo mancino ha ripreso a illuminare il gioco rossonero. L’intesa con Kessié è altrettanto buona, mentre quella con la prima punta deve ancora crescere. Patrick Cutrone e André Silva hanno caratteristiche diverse da Carlos Bacca e Gianluca Lapadula, per questo Montella dovrà lavorare su questi aspetti in allenamento.- La scorsa settimana. Sul tavolo la proposta di rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2019. Il nuovo accordo potrebbe essere. Ci saranno altri incontri tra le parti, già la prossima settimana, per limare gli ultimi dettagli del rinnovo. C’è grande fiducia nell’ambiente rossonero, che aveva provato a sondare il terreno con l’entourage dello spagnolo. Il direttore sportivo giallorosso Monchi aveva pensato a Suso come alternativa a Riyad Mahrez per la fascia destra, ma il giocatore non ne vuole sapere. Nei suoi pensieri c’è solo il Milan e vuole dimostrare sul campo - ora che è tornato - di meritare il nuovo contratto.