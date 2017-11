Suso, esterno offensivo del Milan e della Spagna, parla a Sky Sport del suo momento d'oro: "Sto lavorando e sto facendo bene al Milan: vero è che devo ancora migliorare, ma penso che se continuo così il Mondiale è una possibilità. Momento migliore della mia carriera? Sì, sicuro. sto giocando tutte le partite in un Milan che, magari, non è quello che era prima, ma stiamo migliorando. Poi sono in Nazionale finalmente: è un sogno".



'POTEVO ANDARE VIA' - Due parole, poi, sull'ultima estate, quando ha rischiato di lasciare il club rossonero: "Con la società come sempre detto sono molto contento. Potevo andare via, ma sono rimasto qua e sono molto contento. C'è una clausola rescissoria, ma sono molto contento qua a Milano, penso che se avessi voluto andare via non rinnovavo il contratto: magari aspettavo un po' e andavo via per un prezzo basso...".



RAPPORTO CON MONTELLA - "Se è più facile che io vada al Mondiale o che il Milan arrivi in Champions? Credo che sia più facile per il Milan, perchè un club come il nostro deve giocarla. Hanno comprato tanti giocatori nuovi, stanno facendo le cose per bene quindi vogliamo arrivarci. Sono sempre stato tranquillo, sapevo che se avessi trovato l’allenatore giusto, come Montella, avrei potuto dare il massimo in campo, sia per il mister che per la squadra. Sono molto felice ora, voglio ripagarlo per le opportunità che mi ha dato. Penso che Montella sia finora stato l’allenatore più importante per me, è così. Lui mi ha dato la possibilità di giocare con continuità, mi ha dato quella fiducia che prima non avevo. Poi mi fa giocare dovunque: ho giocato punta, mezzala, trequartista… prova di tutto. Il rapporto con lui è ottimo e sono molto contento".



SFIDA COL NAPOLI - "So che è molto difficile, Il Napoli è la squadra che mi piace di più del campionato. Giocano molto bene, si conoscono da tanto tempo: sarà difficile. Ma sono ottimista: credo che se noi lavoreremo bene e ci difenderemo con ordine, ci sarà anche la possibilità di vincere".