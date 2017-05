Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come Suso, è uno dei giocatori con maggior talento del Milan. Proprio per questo motivo l'intenzione è quello di blindarlo, farne uno dei punti di forza anche per il futuro. Ecco perché le discussioni sono iniziate nel mese di dicembre prima di subire una frenata a causa del closing. Fassone e Mirabelli hanno già parlato con il giocatore, mostrandogli la loro fiducia e cercando, quindi, di muovere i primi passi nella trattativa per prolungare il contratto.



VENERDI' POSSIBILE SUMMIT - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il papà e gli agenti di Suso arriveranno in Italia giovedì. L'intenzione è quella di seguire a San Siro l'importante sfida tra Milan e Roma ma, soprattutto, conoscere il nuovo management rossonero. La giornata buona per un primo contatto tra le parti è quella di venerdì, arrivano conferme in tal senso. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019 resta una priorità, anche per allontanare le lusinghe dell'Atletico Madrid.



LA POSIZIONE DI SUSO - "Il rinnovo? Sto aspettando, vediamo in estate cosa succede". Parole e musica di Suso alla vigilia del derby. Una dichiarazione che racchiude il pensiero dello spagnolo: in rossonero si sente importante e vuole continuare, ma migliorando la propria posizione. La sua è una stagione assolutamente positiva, da giocatore importante: 7 gol e 9 assist, il timbro sulla vittoria della Supercoppa italiana. Ecco perché il suo contratto sarà adeguato: da 1 milione a 2,5 più bonus. Ma non è solo una questione economica, l'entourage vuole capire quali siano i progetti sportivi del club per la prossima stagione, quali le prospettive. Venerdì il primo incontro per studiare un futuro, almeno fino al 2021, a forti tinte rossonere.