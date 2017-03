Suso vuole stringere i denti per non far mancare il suo contributo in una gara cruciale come quella di venerdì sera allo Juventus Stadium. Lo spagnolo era stato costretto a lasciare il campo alla mezzora della gara con il Chievo per un forte fastidio muscolare alla coscia destra, creando un po' di apprensione per Vincenzo Montella. L'ex Liverpool ha chiesto il cambio a scopo precauzionale.



OTTIMISMO MILAN- Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da calciomercato.com, non sono previsti esami strumentali nella giornata di oggi. Il numero otto rossonero si allenerà regolarmente in gruppo nella seduta odierna, le sue condizioni verranno monitorate ma c'è grande ottimismo per un suo utilizzo dal 1' contro i bianconeri. Un altro segnale di quanto il talento di Cadice si senta leader tecnico di questo gruppo e non vuole mai alzare bandiera bianca, sacrificandosi in vista di un finale di stagione dove serve l'apporto di tutti per continuare la marcia che porta all'Europa.