Le immagini di Wayne Shaw, il portiere del Sutton che addentava un tortino di carne mentre era in panchina durante il match di Fa Cup contro l’Arsenal, hanno fatto il giro del mondo, ma adesso potrebbero costargli care, con la federazione inglese che ha avviato un’indagine. Sulla spontaneità del gesto di 'Roly-Poly Goalie’ (il suo soprannome, dovuto alla sua figura corpulenta) in molti hanno iniziato ad avere dubbi, visto che pochi minuti prima del match Sun Bets (bookmaker collegato al tabloid britannico) aveva aperto le giocate proprio sull’eventualità che mangiasse un tortino in diretta, con quote a 9 volte la posta. Lo stesso portiere ha ammesso di aver saputo dai compagni di squadra di questa scommessa (tra l’altro pubblicizzata proprio sul The Sun), e che “dal momento che non avevo mangiato tutto il giorno poteva essere un buon modo per fermare l’appetito”. Una mossa che Shaw dice di aver fatto solo per far divertire i compagni, quando ormai la partita era sul 2 a 0 per l’Arsenal, ma il portiere respinge ogni accusa in merito alle scommesse: “In pochi sapevano cosa avevo intenzione di fare, in ogni caso a noi giocatori è vietato puntare sui match”. Lo stesso bookmaker ha poi ammesso di aver pagato vincite “a cinque cifre”, dunque dalle 10mila sterline in su. Le scuse di Shaw non hanno impedito l’avvio delle indagini della federazione: lo spuntino adesso potrebbe costargli una sanzione salata.