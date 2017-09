Il quotidiano tedesco Der Spiegel che come sempre può accedere all'ormai celebre fonte ribattezzata Football Leaks ha svelato un curioso retroscena che riguarda il passaggio dal Barcellona a Paris Saint Germain dell'attaccante brasiliano Neymar Jr. Il club francese per assicurarsi le sue prestazioni gli ha garantito uno stipendio letteralmente faraonico.



CIFRE RECORD - Secondo il quotidiano tedesco, infatti, il club parigino garantisce a Neymar una cifra che batte ogni record per il mercato europeo: 36 milioni 834 mila e 240 euro all'anno che fanno 3 milioni 69 mila e 520 euro al mese e ancor più in piccolo 4166,6 euro all'ora.



REGGIA A PARIGI - La vita di Neymar è da autentico multimilionario e anche la qualità della sua vita a Parigi risente di questo contratto. Secondo la rivista francese Gala, Neymar vive infatti in un palazzo di 1000 metri quadri suddiviso su 5 piani e con 5mila metri quadrati di area verde annessa alla modica cifra di 14mila euro al mese.