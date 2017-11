Il difensore classe '94 del Bologna e della Svezia Emil Krafth ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale solocalcio.se con le quali ha ironicamente commentato la scelta del ct dell'Italia Ventura di escludere per 75 minuti Lorenzo Insigne nella gara d'andata di venerdì scorso a Solna: "Temevo Insigne ma per fortuna c’era in campo Darmian. Ho avuto a che fare con Insigne in serie A ed è stata sempre dura, è un grande giocatore. Di certo ho preferito avere di fronte Darmian. Il terzino del Manchester United è sicuramente meno impegnativo rispetto al giocatore del Napoli che è più votato all’attacco. Credo che al ritorno Insigne ci sarà. Con lui in campo l’Italia potrebbe cambiare modulo e passare al 4-2-4. Gli azzurri restano i favoriti per il passaggio del turno ma noi proveremo a vincere".