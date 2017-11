Il ct della Svezia Janne Andersson prova a smorzare le polemiche per l'arbitraggio dello spareggio d'andata con l'Italia alla vigilia del match di ritorno: "Non siamo stati favoriti dall'arbitro. Tavecchio ha chiamato Infantino? Le partite si giocano in campo, il resto non ci interessa. Abbiamo grande fiducia nell'arbitro di domani. Ekdal fuori? E' infortunato e non fa parte dei convocati. Ma dall'allenamento di oggi ho avuto buone sensazioni. Percentuali di passaggio del turno? Non lo so, il 47, 48, 50%... noi vogliamo andare al Mondiale, questo è poco ma sicuro. Dopo venerdì siamo messi bene ma c'è ancora la gara di domani. Augustinsson punto debole? La nostra forza è nel collettivo e il ragazzo lavora con grande impegno. Quel che dicono gli italiani mi interessa relativamente".