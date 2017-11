Andreas Granqvist, difensore della Svezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno playoff per Russia 2018 contro l'Italia. Queste le parole del centrale che gioca nel Krasnodar: "La pressione è ancora tutta sull’Italia, una grande nazione dal punto di vista calcistico, che praticamente non ha mai mancato i Mondiali. Noi non abbiamo nulla da perdere, faremo una grande prestazione come a Stoccolma. Sappiamo che non subire gol ci porterà al Mondiale: questa è la nostra intenzione. Se poi facciamo gol, abbiamo ancora più chance. Fondamentale non offrire contropiede e occasioni all’Italia. C’è il rischio per loro che se le cose si mettono male, i tifosi possano fischiare la propria nazionale, questo per noi sarebbe un grande vantaggio”.