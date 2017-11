Svezia-Italia è l'andata del playoff per qualificarsi al Mondiale di Russia 2018. Calciomercato.com racconta in tempo reale tutti gli episodi da moviola. Arbitra il turco Cakir.



Diffidati: Chiellini, Parolo, Verratti, Immobile; Durmaz, Granqvist, Johansson, Krafth, Lindelof e Olsson.



22': Claesson cade in area senza essere toccato da alcun azzurro, non è rigore.



21': Forsberg fermato in area per un fuorigioco giusto.



18': a palla lontana, De Rossi rifila una leggera manata sul collo di Berg, che cade a terra. L'episodio sfugga all'arbitro, che poi ferma il gioco per sincerarsi delle condizioni dell'attaccante svedese.



7': Immobile fermato per un fuorigioco giusto.



1': Bonucci rimedia una gomitata al volto da Toivonen, non sanzionato con un cartellino dall'arbitro, che poi ammonisce Berg per proteste.