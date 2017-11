E' il giorno di Svezia-Italia, l'andata dei playoff per il Mondiale di Russia 2018. Da una parte i gialloblù di Andersson, il loro 4-4-2 e la qualità di Emil Forsberg; dall'altra gli Azzurri di Ventura, pronto ad affidarsi al 3-5-2 di contiana memoria, con Buffon e la ritrovata BBC come punto di forza. Là davanti, Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A, al fianco di Andrea Belotti, pienamente recuperato. In panchina, invece, Eder, che scalpita, pronto ad essere chiamato in causa. A Solna, alle 20.45, la prima di due partite fondamentali per l'Italia, per Ventura e per l'intero movimento.



Svezia-Italia ore 20.45 (diretta tv su Rai 1)



Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekal, Forsberg; Berg, Toivonen.



Italia (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Verratti, Darmian; Immobile, Belotti.