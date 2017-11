Quasi certamente ci sarà esclusione di Lorenzo Insigne nell'undici che il ct Ventura metterà in campo contro la Svezia venerdì nell'andata degli spareggi mondiali. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico sta pensando al 3-5-2 o al 3-4-1-2. Due moduli che a suo giudizio non troverebbero collocazione tattica per Insigne che verrebbe utilizzato solo nel caso in cui l'Italia fosse sotto con il risultato: "Restano per ora ai margini i vari Insigne, Gabbiadini ed El Shaarawy. L’eventuale sacrificio del napoletano sull’altare del 3-5-2 sarebbe tatticamente inattaccabile, va detto. Una volta scelto questo sistema, è indubbio che Lorenzo non rappresenti il miglior interprete là davanti. In ogni modo fa sempre un certo effetto pensarlo in panchina. Possibile un «ripescaggio» a Milano, in generale Insigne dovrà essere l’arma decisiva in caso di malaugurate «trappole» lungo questi fondamentali 180’. Dovesse essere infatti necessario rincorrere gli svedesi, il passaggio al 4-2-4 o 4-2-3-1 sarebbe praticamente automatico"