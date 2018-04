Finisce la telenovela legata alla partecipazione o meno di Zlatan Ibrahimovic al prossimo Mondiale. Dopo le dichiarazioni e i rumors delle scorse settimane, la federazione calcistica svedese ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire la situazione: "Zlatan Ibrahimovic - si legge - ha rifiutato in passato di giocare in nazionale e la situazione non è cambiata". Lars Richt, team manager della Svezia, ha poi dichiarato: "Ho parlato con Zlatan martedì, mi ha annunciato che non ha cambiato idea sulla nazionale, è no".