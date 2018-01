Svolta storica nel calcio inglese: la FA ha annunciato che a partire dalla scelta per il successore di Southgate sarà introdotta la "Regola Rooney". Dedicata Dan Rooney, ex proprietario dei Pittsburgh Steelers (squadra della NFL), la regola impone alle squadre della Lega di fare un colloquio ad almeno un rappresentante della comunità di colore o di minoranze etniche per il posto di capo allenatore. Allo stesso modo sarà gestita la panchina della nazionale inglese: a partire da chi prenderà il posto di Southgate, si contatterà almeno un allenatore di colore o rappresentante di minoranza etnica per il ruolo da ct.