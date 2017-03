Gylfi Sigurdsson è uno dei talenti islandesi più interessanti, oltre che uno dei punti di forza dello Swansea, in lotta per non retrocedere in Premier League: "Siamo in una situazione difficile, ma mi piace questo genere di pressione e provo a trarne il meglio per me e per la squadra". Il suo allenatore Paul Clement ha detto che non ha nulla da invidiare ad alcuni giocatori con cui ha lavorato tra Real Madrid, Chelsea e Bayern Monaco. Sigurdsson ammette di sognare in grande: "Sarebbe un sogno giocare per una di queste squadre, se continuo a fare bene spero potrà accadere al più presto".