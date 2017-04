L'avventura in giallorosso è alle ultime curve. Poi, Wojciech Szczesny farà ritorno alla casa madre: c'è l'Arsenal nel futuro prossimo del portiere polacco, uno dei migliori in assoluto nella Roma che lo ha rilanciato un anno fa, coccolato e blindato quest'anno come autentica garanzia, al punto da essere tra i portieri più brillanti della Serie A. Adesso Szczesny è un altro ma la Roma non ha intenzione di trattare sul suo prezzo alle cifre fissate dall'Arsenal, decisamente alte.



TRA ARSENAL E NAPOLI - La richiesta di Wenger parte dai 18 milioni di euro, potrebbe toccare anche quota 20 se le richieste fossero diverse. E la Roma ha scelto Alisson come titolare per la prossima stagione, specialmente a queste condizioni. Ma l'Arsenal deve risolvere un caso aperto, ovvero il suo contratto: Szczesny va a scadenza nel 2018 e dovrà rinnovare, da capire se per rimanere a Londra o essere ceduto a cifre più importanti. Occhio all'ipotesi Napoli, spuntata in queste ore: il ds Giuntoli cercherà un portiere, il profilo non è ancora chiaro, da Viviano a Perin passando per Cragno, tanti nomi seguiti. Ma se arrivasse un big al posto di Reina e non un 'italiano' da affiancargli, lo scenario può aprirsi anche a Szczesny. Più lontano da Roma...