Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve e oggi opinionista Mediaset ha detto la sua sul caso Bonucci esploso in casa bianconera a poche ore dal match contro il Porto.

“Non so cosa si siano detti Allegri e Bonucci, ma per arrivare a una scelta del genere vuol dire che sono volate parole pesanti. Situazioni simili devono essere chiarite subito, per evitare ogni problema e ogni altra tensione futura. Sono dell’idea che ci voglia sempre una mediazione ma la sensazione che Bonucci abbia esagerato e la società giustamente deve punire. Mi dispiace perché la partita sarà complicata, spero che la cosa non abbia strascichi. Lui ha pagato, spero che non paghi anche la Juve.”