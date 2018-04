Stefano Tacconi attacca. L'ex portiere della Juventus ha parlato a JNews24, commentando il rigore concesso all'ultimo secondo contro il Real Madrid: "Molto semplice. Gigi, che è una persona dal valore immenso, ma ha sbagliato. Io al suo posto avrei spaccato la faccia a Oliver, giuro. Non si può dare un rigore del genere, non si può arbitrare con quella presunzione. Hanno deciso a tavolino che la Juve doveva essere eliminata. E così hanno apparecchiato la tavola per servire questa beffa: così non si fa, è un grave danno di immagine per il calcio in tutto il mondo.



OLIVER - "Rivedendo gli episodi faccio fatica a non capire perché Cristiano Ronaldo non sia stato espulso, così come non mi spiego la presenza di Sergio Ramos in panchina. E’ stato uno schifo, un vero schifo: non ci sono parole per descrivere quello che è successo al Bernabeu. Semplicemente comanda il Real Madrid, penso lo abbiano capito tutti



COLPA - "E’ tutta colpa di Collina, se ne dovrebbe andare a fan***o. E’ ovvio che il fatto che lui sia il capo degli arbitri a livello internazionale crei imbarazzo alle squadre italiane. Poi lui con la Juve ce l’ha in modo particolare, basti ripensare a quello che è successo a Perugia nel 2000...



BUFFON - "Buffon, dispiacere per questa chiusura? No, anzi, sono contentissimo che abbia chiuso così in Champions League. Tutti si ricorderanno di questa notte, del furto che la Juventus ha subito e del torto che Oliver ha fatto a Buffon. Chiude come un grande, d’altronde è stato un grande".