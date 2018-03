Intervistato da passioneperilcalcio, l'ex portiere del Milan, Massimo Taibi, parla del prossimo derby di campionato tra Milan e Inter.



“Sarà sentito come sempre a livello di tifoseria. Guardando al risultato l’Inter dovrà vincere per blindare il posto Champions ma anche al Milan spetta rincorrere e non può perdere punti. Diciamo che non c’è stata negli ultimi 4-5 anni una stracittadina così importante per quanto concerne la posta in palio”.