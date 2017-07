Paulo Dybala e Gonzalo Higuain: sono entrambi argentini, due dei protagonisti assoluti dell’ultima Serie A. Un tandem da ben 35 gol che ha proiettato la Juventus nella leggenda, dritta verso il sesto scudetto consecutivo.



Per celebrare la storia dell’HD e degli altri 24 argentini che hanno giocato nella Juve, arriva in libreria l’ultima opera di Salvatore Lo Presti. Si intitola Tango Bianconero, un lavoro - stimolato dall’arrivo a Torino delle due stelle sudamericane - che ha portato l’autore ad esplorare nel passato del rapporto tra la Vecchia Signora e i calciatori di origine argentina. Nomi leggendari come Sivori e Trezeguet, Cesarini e Orsi, Monti e Camoranesi. Ed è proprio la Repubblica dell’unión y libertad, il paese che ha dato più calciatori alla Juventus: ben 26, tre più del Brasile. Dai fratelli Ernesto e Romulo Boglietti, arrivati nel 1913, al Pipita. E molti di loro – da qui il titolo del libro - amavano il tango, lo struggente ballo nazionale di un paese che prese il nome dall’argento trovato nelle acque del Rio da Prata.



Questo e molto altro potete trovare nel libro di Salvatore Lo Presti, firma storica del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport. Una lettura imperdibile per tutti i tifosi della Juve, ma che potrà arricchire qualsiasi amante di questo meraviglioso sport.







di Salvatore Lo Presti

Tango Bianconero

Ed. Bradipolibri.

pag. 254

Euro 15