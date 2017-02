Strano da dire, eppure soltanto oggi Gianluigi Donnarumma diventa grande. Soltanto oggi, 25 febbraio 2017, il portiere-prodigio del Milan compie infatti 18 anni. "Incredibile" viene da pensare, guardandolo in tutti il suo metro e 96 centimetri. Ma soprattutto guardando la grande sicurezza con cui da un anno e mezzo difende la porta della squadra rossonera. Da quell'esordio contro il Sassuolo (casualmente, la squadra contro cui Gigio giocherà domani) quando, a sorpresa, Sinisa Mihajlovic decise di mandare in panchina il titolare Diego Lopez per puntare sull'allora sedicenne Donnarumma (immagine da freepik).



GRANDE TRA I GRANDI - Da quel 25 ottobre del 2015 di tempo ne è passato. E quell'ottima promessa si è trasformata sempre più in una certezza. Una certezza presente per il Milan, una futura anche per la Nazionale, con il commissario tecnico, Giampiero Ventura, che lo ha già convocato e, pensando al dopo Buffon, può dormire sonni più che tranquilli. Quel Buffon a cui lo lega molto più che il nome di battesimo. Gigi ha trovato in Gigio un fratello minore, da curare e accompagnare in questi primi, importantissimi passi di carriera. E, non a caso, è stato tra i primi a fargli gli auguri di compleanno: "Entri finalmente nel mondo dei grandi da grande quale sei, per cui goditi nel miglior modo possibile la tua età, l’età della maturità. Capirai che il mondo dei grandi è un mondo difficile ma ha tutte le qualità, morali e umane, per crearti uno spazio importante per essere felice e segnare un’epoca".



TRA RINNOVO E MERCATO - Parole importanti, che testimoniano tutto il valore di Donnarumma. Un valore di cui si sono accorte tutte le squadre, dalla Juventus ai top club europei, pronte a strapparlo al Milan. Negli ultimi mesi il suo agente, Mino Raiola, ha sempre preferito rimandare ogni discorso per il rinnovo a dopo il closing, per trattare direttamente con quelli che saranno i nuovi proprietari e i nuovi dirigenti del club rossonero. Meno di una settimana e il passaggio di mano da Fininvest a Sino-Europe Sports sarà realtà, e allora si potrà cominciare a trattare. Il Milan proverà a blindare il suo gioiello più prezioso, per respingere gli assalti che partiranno dalla prossima estate. Per quel momento Donnarumma avrà forse la patente e, come primo regalo per i 18 anni, si sarà magari comprato un'auto. Come secondo, potrà decidere il suo futuro. Tanti auguri Gigio!



