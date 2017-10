. Proprio per questo spesso tenuto ai margini della propria famiglia, così influente, tra Fiat, Ferrari e, ovviamente,. Lapo è conosciuto al di fuori dell'ambito sportivo e degli Agnelli per comportamenti, gossip e sventure che in vario modo hanno reso controverso il personaggio e gli hanno chiuso le porte verso i ruoli di vertice, in particolare del club bianconero che tanto ama.