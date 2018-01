Carlo Tavecchio ha ricevuto il Tapiro d’oro: dopo essere stato costretto a dimettersi da presidente della FIGC lo scorso novembre, ora potrebbe essere eletto alla presidenza della Lega Serie A.



LE PAROLE DI TAVECCHIO - Al tapiroforo, che lo ha intercettato a Milano e che gli ha chiesto spiegazioni, Tavecchio ha detto: "Non so niente, mi creda. Io sono tifoso della mia nazionale, il pensiero che mi turba ancora è di non andare al mondiale. L’abbiamo scelto in tanti l’allenatore, io ero d’accordo perché in quel momento l’allenatore migliore era lui. Il Tapiro? Lo tenga lei! Non mi spinge e non mi manda nessuno. La disponibilità quando vogliono c’è, altrimenti io sono un uomo contento".