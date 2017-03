Vinto il ricorso di sei tifosi della Cremonese, e il Tar annulla loro i daspo. I tifosi della squadra lombarda che milita in Lega Pro, erano stati denunciati in seguito al saccheggio dell’autogrill “Ghedi Ovest” sito sulla A21 Brescia – Torino. I fatti risalgono al 13 agosto 2016, quando il pullman che trasportava gli ultras faceva ritorno dall’amichevole Atalanta–Cremonese.



Grazie alle telecamere di videosorveglianza, allora vennero denunciati undici tifosi, tra i quali un minorenne. Avevano diffuso il panico nell’autogrill, lasciandosi andare a saccheggi e vandalismo. Di conseguenza, oltre all’accusa di furto aggravato, scattò il daspo, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive in ambito nazionale ed estero.



A sei di loro però, il Tar di Brescia ha annullato il provvedimento, poiché quel giorno il giudice ha ritenuto che non venne messa in pericolo la sicurezza pubblica.