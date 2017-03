Marco Tardelli, intervenuto dal palco del Premio Bianconeri Amarcord, ammette: "Io non ho mai vinto la Coppa dei Campioni". Il riferimento è ovviamente agli eventi dello stadio Heysel del 29 maggio 1985, con la finale vinta sul Liverpool e la tragedia che cancellò la vita di 39 tifosi.



VITTORIA TRAGICA - "Cioè, una Coppa l'ho conquistata ma non l'ho... vinta, non la riconosco", precisa Tardelli, sinceramente amareggiato nel ricordare quella serata drammatica. L'ex centrocampista ha poi difeso l'operato di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera: "Tanti forse non si ricordano che è arrivato in finale di Champions: a volte lo sento criticare e sinceramente la cosa mi infastidisce. Spero rimanga ancora a lungo alla Juventus".