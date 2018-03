Intervenuto negli studi di Sportitalia, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, parla del futuro di de Vrij.



“De Vrij è dell’Inter? Non lo so, spero dia tutto per la Lazio fino alla fine della stagione, comunque ci sono buone possibilità che vada a Milano. Se mi chiamasse l’Inter? Non sono abituato a lavorare con i se e con i ma, in questo momento sono molto contento e fiero di lavorare per la Lazio. Sabatini ha lasciato l’Inter? Avrà i suoi buoni motivi per farlo, ma non conosco bene la situazione, per cui è difficile giudicare”.