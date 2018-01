Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a tutto tondo del momento della Lazio soffermandosi anche sulla situazione che riguarda il centrale olandese Stefan de Vrij, corteggiatissimo da Inter e Barcellona.



SU DE VRIJ - "De Vrij? Ci vuole pazienza: il ragazzo è ancora indeciso e mi auguro di avere chiarezza il primo possibile. Non gli abbiamo dato un termine, è una decisione di cuore sia per lui sia per noi, ma rispetteremo la sua decisione. È un giocatore forte, ma nel calcio non bisogna attaccarsi troppo a queste situazioni: capita anche al Barcellona di dover rinunciare ai suoi giocatori migliori".



LIBERO A FEBBRAIO - "Lui, a termini di regolamento, dal primo di febbraio può decidere di accordarsi con un altro club: non penso che questa eventualità possa minare il nostro cammino. La Lazio può andare avanti con Tare o senza Tare, con De Vrij o senza De Vrij: nel mondo di certo i giocatori non mancano".



CACERES ARRIVA - "Non a caso un giocatore esperto come Caceres arriverà dopo la sosta, speriamo di poter andare avanti con lui e anche con Stefan. Di sicuro rimarrà con noi fino a fine stagione”.