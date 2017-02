Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha commentato l'attuale momento della Lazio e gli spinosi casi legati ai rinnovi di Biglia, Keita e Milinkovic Savic: "L’ultimo mio gol al Castellani? Corrisponde con l’ultima vittoria della Lazio, spero stasera di rivivere una serata del genere”.



SU BAGGIO - "Penso che Baggio sia uno di quei giocatori che non dovrebbero smettere mai, sono stato fortunato a giocare con lui per tre anni: è stato un periodo straordinario, quando parlo con i giovani prendo sempre lui come esempio".



SU I RINNOVI - "Biglia? Manca la firma sul contratto, le commissioni non centrano. Abbiamo parlato con l’agente di Milinkovic ma ha ancora un contratto lungo, in estate ci siederemo insieme per parlare del rinnovo perché è un giocatore che ha grandi margine di miglioramento. Può diventare un grande campione, ma deve rimanere con i piedi per terra".



IL CASO KEITA - "Keita? Adesso è della Lazio, non so chi è o chi sarà il suo procuratore, capisco la curiosità ma ogni volta le domande su di lui diventano anche spiacevoli. Piace a tanti? Si lo so, è un bel ragazzo (ride ndr)".