Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Udinese che, in caso di vittoria riporterebbe i biancocelesti in zona Champions e a pari punti con la Roma in vista del derby:



PRIORITA' - "La squadra sta bene, il campionato è una nostra priorità, per questo gioca la squadra migliore. Le vittorie come quella di giovedi ti danno la certezza che siamo una grande squadra, si percepisce tanta allegria".



L'EUROPA LEAGUE - "Dobbiamo essere concentrati e portare a casa un risultato importante. Impegni come quello di giovedi ti tolgono qualche energia, ma i giocatori vogliono sempre giocare"



INFORTUNATI - "Tranne Radu e Parolo che hanno avuto problemi muscolari gli altri hanno risposto bene. La fatica è solo una questione di testa, se la squadra risponde in campo con delle partite di grande intensità vuol dire che siamo in salute".



ARBITRI - "Non voglio parlare degli arbitri, ma esclusivamente della partita".



MERCATO - "Non mi toccano che parlino di Milinkovic-Savic o di Inzaghi alla Juve, Simone ha un contratto per ancora due anni ed è un tifoso della Lazio, Milinkovic sta al sicuro"