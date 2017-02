Prima della sfida contro il Milan il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a Premium Sport: "Pasalic ci farebbe comodo? Lui era quasi un giocatore della Lazio quando abbiamo ceduto Hernanes tre anni fa, avevamo quasi chiuso poi all'ultimo è spuntato il Chelsea. Keita? Se il Milan lo vuole vuol dire che sta facendo un buon campionato, ma ha un valore importante. Da qui a fine stagione guardiamo ai nostri obiettivi, poi valuteremo. Lo striscione? Keita si fa scivolare tutto addosso, è la sua arma migliore, non si fa condizionare. E' tornato con il piglio giusto, ha fatto un'ottima partita a Pescara e ha grande voglia, spero che si ripeta. Spareggio per l'Europa? Il Milan è una nostra diretta avversaria, siamo in casa e dobbiamo vincere perché è fondamentale per la classifica. Obiettivo? Sono abituato a fare un passo alla volta. Prima raggiungiamo l'obiettivo di raggiungere un posto in Europa, poi tutto il resto è fantasia e se c'è da pensare a qualcosa in più non mi tiro indietro. Quando il rinnovo di Biglia? Al momento opportuno. C'è la voglia del giocatore e con lui sotto contratto abbiamo fatto un grande passo avanti per il futuro. Sarà il tassello più importante per questa squadra".