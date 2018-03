Prima di Lazio-Juventus, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare parla ai microfoni di Premium: "Dobbiamo rispondere bene sul campo contro un avversario che conosciamo, ma abbiamo le carte in regola per fare bene. De Vrij? Ci tenevamo a continuare, ma evito di dire i motivi del mancato accordo fino a quando la nave non è in porto. Purtroppo ci sono state parole che non state mantenute. Abbiamo fatto una corsa contro il tempo, il giocatore doveva essere più riconoscente con la società, anche il suo entourage. Ora aspettiamo la fine dell’anno poi si divideranno le strade, so anche dove finirà... Una scelta da parte sua che andrà rispettata. Il vento porta i parametri zero verso il nord".



IPOTESI INTER - Alla domanda diretta sulla possibilità che de Vrij vada all'Inter, Tare non risponde, ma neanche nega in modo esplicito: "Non lo so, è una scelta di de Vrij e va accettata da parte di tutti".